التعادل السلبي يحسم مباراة أتلتيكو بلباو وإيبار فى الدوري الإسباني

انتهت أحداث مباراة فريقي أتلتيك بيلباو وإيبار بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سان ماميس فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .



ولم ينجح مهاجما الفريقين في تسجيل أي هدف خلال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بالتعادل السلبي.



ورفع بيلباو، رصيده لـ27 نقطة في المركز السادس، فيما رفع إيبار رصيده لـ16 نقطة في المركز الـ16.

