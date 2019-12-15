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أخبار البلد

منتدى شباب العالم.. رسالة بطل مصر وإفريقيا في التنس لوزير الرياضة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم محمد صبحي
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محمد صبري عبد الرحيم
طالب محمد صبحي بطل مصر وأفريقيا في تنس الكراسي المتحركة، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بدعم الألعاب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكن الأطفال والشباب من تنمية مهاراتهم، ورفع الروح المعنوية لديهم.

وقال "صبحي" لـ"صدى البلد"، إنه أصيب بشلل الأطفال نتيجة جرعة دواء خاطئة وهو في عمر العامين، تسببت له في إعاقة دائمة لكنه اعتبرها تاريخا جديدا وحافزا لمستقبل أفضل.

وأضاف أن أسرته اهتمت بتهيئة الجو المناسب له للخروج من الحالة النفسية التي تعرض لها حينما يتلقي الناس، مؤكدًا أنه استطاع عبور هذه المرحلة.

وتابع: أنه كان يحب الرياضة منذ صغره وحاول البحث عن أي ناد يمارس فيه نشاطا رياضيا، ولكن الألعاب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ليس منتشرة في مصر، منوهًا بأن في تعرف صدفة على أحد الأشخاص الذي نصحنه بلعبة تنس الكراسي المتحركة، وبدأ ممارستها حتى وصل إلى المركز الأول في مصر والثاني في أفريقيا.

وانطلقت مساء أمس السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.

وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.
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