بجنيه واحد .. طريقة سريعة لإزالة الدهون من خشب المطبخ

يؤرق العديد من السيدات مشكلة تراكم الدهون على خشب المطبخ ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من الدهون بأقل تكلفة بجنيه واحد فقط ، يوضحها موقع wikihow.
الخل:
- يخلط مقدار من الخل الأبيض مع نفس المقدار من الماء الدافئ.
- تغمس قطعة قماش نظيفة في خليط الماء والخل ويمسح سطح المطبخ بها.
- يشطف سطح المطبخ بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء فقط.
ملحوظة:
- يساعد التنظيف اليومي لسطح المطبخ على إزالة الدهون المتطايرة بعد الطهي وهو ما يمنع تراكمها وثباتها مع الأتربة وهو ما يصعب تنظيفه فيما بعد.
- الخل الأبيض يفتت الدهون برفق كما أنه لا يفسد الخشب أو يقشط الطلاء.
الخل:
- يخلط مقدار من الخل الأبيض مع نفس المقدار من الماء الدافئ.
- تغمس قطعة قماش نظيفة في خليط الماء والخل ويمسح سطح المطبخ بها.
- يشطف سطح المطبخ بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء فقط.
ملحوظة:
- يساعد التنظيف اليومي لسطح المطبخ على إزالة الدهون المتطايرة بعد الطهي وهو ما يمنع تراكمها وثباتها مع الأتربة وهو ما يصعب تنظيفه فيما بعد.
- الخل الأبيض يفتت الدهون برفق كما أنه لا يفسد الخشب أو يقشط الطلاء.