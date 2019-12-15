للحفاظ على حياة المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بسرعة تركيب المطبات البلاستيكية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام الطرق لسرعة تركيب المطبات البلاستيكية من أجل التهدئة المطلوبة فى سرعة السيارات والمركبات المتحركة وخاصة فى المناطق التى تشهد كثافات عالية من طلاب المدارس وكبار السن والسيدات .



ومن جانبه أكد المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بأسوان أنه بدأ العمل قبل عودة الدراسة فى تركيب المطبات البلاستيكية بطريق السادات .



وقال محمد فتحى إن تركيب المطبات يستهدف النقاط الواقعة أمام المدارس والمستشفيات والمفارق والدورانات لتلافى وقوع أى حوادث مستقبلية .



وأشار مدير عام الطرق بأسوان إلى أن تركيب المطبات سيستمر على مدار الأيام القادمة فى طرق السادات والخزان والمطار ، ليكون ذلك متواكبًا مع التطوير الجارى لرفع كفاءة طريق كيما .

