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منوعات

كم يبلغ وزن مجرة درب التبانة؟.. ناسا تجيب وعلماء يكذبونها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:02 ص
مجرة درب التبانة
مجرة درب التبانة
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن علماء فلك نشروا تقريرًا يتحدون فيه معلومات وكالة ناسا حول وزن مجرتنا درب التبانة.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة ناسا تقدّر وزن مجرة درب التبانة بـ 1.5 تريليون ضعف وزن الشمس، لكن علماء فلك نشروا تقريرًا ذكروا فيه أن وزن المجرة يقل بكثير عن تقديرات وكالة ناسا.

وتضم مجرة درب التبانة 200 مليار نجم على الأقل، لكن علماء فلك يقدّرون أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، وقد يصل إلى 400 مليار نجم.

وقدّر علماء فلك في ورقة علمية نشروها بعنوان "تقدير قوي لكتلة درب التبانة من بيانات منحنى الدوران" أن وزن مجرة درب التبانة الحقيقي يبلغ نحو 890 مليار ضعف وزن الشمس فقط.

وقدر العلماء في ورقتهم العلمية المنشورة أن عرض مجرة درب التبانة يبلغ 250 ألف سنة ضوئية.

وقال الفلكي رويلاند فان دير ماريل إنه من المهم حساب كتلة مجرة درب التبانة بدقة، كي يتسنى إنشاء نظام محاكاة للمجرات من أجل الإجابة عن أسئلة كثيرة تدور حول نشأة وتطور الكون.
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