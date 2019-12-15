أخبار التوك شو.. انطلاق منتدى شباب العالم.. الرئيس يحتضن الطفل زين قاهر السرطان.. وموعد افتتاح جامعة الملك سلمان

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، وبرامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
الرئيس السيسي يعلن افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة من شرم الشيخ.
جيسكيا كوكس أول قبطان تقود طائرة بدون ذراعين في العالم
قالت جيسكيا كوكس، أول قبطان طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم، كنت أعانى من عيب خلقى ولكنى لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول طائرة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.
ولدت جيسيكا كوكس دون ذراعين نتيجة عيب خلقي نادر، ومع ذلك دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.
ممكن أسلم عليك.. السيسي يصافح الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصافحة الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات ، قائلا:" ممكن أسلم عليك".
أحمد حلمي يجهش بالبكاء في افتتاح منتدى شباب العالم .. اعرف السبب
شارك الفنان أحمد حلمي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ.
وقال الفنان أحمد حلمي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم: "أنا مانسيتش اسمي ولا جنسيتي ومش هيفرق أوي إني أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام اللي أنا عايز أقوله".
أحمد موسى: الشعب الجزائري لقن الإخوان درسا فى انتخاب رئيسه
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب الجزائري بانتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا:" مبروك للشعب الجزائري الشقيق".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم انتخابه بين 5 مرشحين ونسبة المشاركة تجاوزت 40% ممن لهم حق التصويت".
التعليم العالي يكشف موعد افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء
قال وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو متابع يومي لكل المشاريع التي يتم تنفيذها، مضيفا:" لدينا أكثر من 39 مشروعا قوميا ضخما باستثمارات هائلة".
وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية تستثمر بشكل موسع في تطوير التعليم العالي، والرئيس السيسي أكد أنه سيعمل على تطوير الصحة والتعليم وبناء الإنسان.
الرئيس السيسي يعلن افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة من شرم الشيخ.
جيسكيا كوكس أول قبطان تقود طائرة بدون ذراعين في العالم
قالت جيسكيا كوكس، أول قبطان طائرة بدون ذراعين على مستوى العالم، كنت أعانى من عيب خلقى ولكنى لم أستسلم وتدربت كثيرا على الطيران، ونجحت فى التحدى وأصبحت أول طائرة بدون ذراعين، متغلبة على الإحباط.
ولدت جيسيكا كوكس دون ذراعين نتيجة عيب خلقي نادر، ومع ذلك دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.
ممكن أسلم عليك.. السيسي يصافح الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصافحة الطفل زين المتعافي من مرض السرطان 4 مرات ، قائلا:" ممكن أسلم عليك".
أحمد حلمي يجهش بالبكاء في افتتاح منتدى شباب العالم .. اعرف السبب
شارك الفنان أحمد حلمي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ.
وقال الفنان أحمد حلمي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم: "أنا مانسيتش اسمي ولا جنسيتي ومش هيفرق أوي إني أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام اللي أنا عايز أقوله".
أحمد موسى: الشعب الجزائري لقن الإخوان درسا فى انتخاب رئيسه
هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب الجزائري بانتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا:" مبروك للشعب الجزائري الشقيق".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم انتخابه بين 5 مرشحين ونسبة المشاركة تجاوزت 40% ممن لهم حق التصويت".
التعليم العالي يكشف موعد افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء
قال وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو متابع يومي لكل المشاريع التي يتم تنفيذها، مضيفا:" لدينا أكثر من 39 مشروعا قوميا ضخما باستثمارات هائلة".
وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية تستثمر بشكل موسع في تطوير التعليم العالي، والرئيس السيسي أكد أنه سيعمل على تطوير الصحة والتعليم وبناء الإنسان.