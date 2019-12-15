أبرزها تجميل الشفاه .. 3 استخدامات للشاي فى يومه العالمي

في اليوم العالمى للشاي الذي اعتاد العالم الاحتفال به فى 15 ديسمبر من كل عام، يقدم موقع صدى البلد استخدامات مختلفة للشاى غير تناوله.



توضح خبيرة التجميل لـ صدى البلد غني محمد، 3 استخدامات للشاى غير تناوله:



الهالات السوداء حول العينين

عليك وضع أكياس الشاى فى الثلاجة وإخراجها لاستخدامها فى الوقت المفضل لديك ويفضل وقت الصباح وضعيها على عينيك لمدة 10 دقائق فسوف تلاحظين اختفاء الهالات السوداء تماما واختفاء الانتفاخ حول العين لذلك عليك بالمواظبة على استخدامه دائما للتخلص من مشاكل البشرة التى تسبب لك ازعاج.



تجميل الشفاه

يمكن استعمال أكياس الشاي الأسود فى تجميل الشفاة، بمجرد غمس أكياس الشاى في الماء الدافئ ووضعها على الشفاه والضغط عليها لمدة ثلاث دقائق فحامض التنيك يزيد من رطوبة شفتيك .



ترطيب القدمين

وأكدت أن الشاي الأسود مفيد للقدمين، من خلال وضعها في وعاء مليء بما تبقى من الشاي ثم تجفيفهما بفوطة ناعمة.