عمرو طارق: السمسرة سبب فشل انتقالي لـ الزمالك.. وأتمنى اللعب للأهلي.. فيديو

أكد عمرو طارق، لاعب فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، أن السمسرة تسببت في فشل انتقاله إلى الزمالك.



وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أحمد مرتضى وشريف إسلام تفاوضا معي للانضمام إلى الزمالك ووقعت العقود بالفعل".



وأضاف: "فوجئت عبر الفضائيات بتراجع الزمالك عن ضمي، وعندما استفسرت عن سبب ذلك أخطرني أحمد مرتضى بترديد البعض نغمة حصول مجلس إدارة على سمسرة مقابل التعاقد معي وهذا لم يحدث".



وأتم: "أبلغني أحمد مرتضى بتراجع النادي عن التعاقد معي لإغلاق باب الشائعات حول هذا الأمر".



وقال طارق: "الأهلي تفاوض معي عندما كنت لاعبا في الجونة عن طريق محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة السابق".



وأردف: "كنت أتمنى الانضمام للأهلي أثناء وجودي مع الجونة ومازال لدي نفس الأمنية، وفي عصر الاحتراف أفضل الانضمام للنادي الذي أشارك معه".



واختتم: "والدي أهلاوي وهذا أحد أهم أسباب رغبتي في الانتقال للقلعة الحمراء".