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فن

اتهمت بالغرور وتمنى حماقى خطفها.. حكاية المتسابقة المصرية الوحيدة في نهائيات ذا فويس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
إيمان عبد الغنى
إيمان عبد الغنى
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أحمد عمر
تمكنت المتسابقة المصرية إيمان عبد الغنى من الوصول الى مرحلة النهائيات فى برنامج ذا فويس فى نسخته الخامسة، بعد ان حصلت على ثقة الجمهور.

إيمان عبد الغنى تمكنت من خطف الانظار فى البرنامج منذ الحلقة الاولى، بعد أن حظى صوتها على إعجاب المدربين الأربعة، إلا أن الفنانة أحلام، كانت المدربة الوحيدة التى قررت ان تضمها الى فريقها، وهو ما جعل إيمان عبد الغنى تقول ان صوتها يستحق أن يلتف لها المدربون الاربعة.

تلك الكلمات أحدثت سوء فهم بين المتسابقة، والمدربين الأربعة، الذين اعتقدوا انها مصابة بالغرور، وهو ما جعل الفنانة احلام تنفرد بها فى جلسة لتوضح لها ان كلماتها تم فهمها بشكل خاطى.

إيمان عبد الغنى ابنة دار الاوبرا المصرية، تمكنت بموهبتها من قلب الموازين فى المراحل النهائية، حيث أكدت أحلام فى إحدى الحلقات ان كلامها لم يكن غرورًا، ولكن ثقة بموهبتها التى تستحق ان يلتف لها المدربين الاربعة، وهو ما جعل محمد حماقى يسعى لخطفها فى المراحل النهائية، إلا أن قوانين البرنامج لا تسمح بذلك.

إعجاب المدربين الاربعة بـ ايمان عبد الغنى لم يقتصر على صوتها، ولكنهم اثنوا على قدرتها في إنقاص وزنها 10 كيلو جرام.

تمكنت إيمان بصوتها من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب، من خلال عدد من الاغانى التى قامت بإدائها فى البرنامج ومنها "ياما القمر على الباب".
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