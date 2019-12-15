سبب التعاقد وحقيقة التأجيل.. الأهلي يكشف كواليس صفقة كهربا

كشف أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن كواليس التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا.



وأعلن النادي الأهلي الجمعة الماضية عن أول صفقاته الشتوية بضم محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف.



وأكد أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية، أن صفقة كهربا جاءت بعد موافقة قطاع الكرة والسويسري فايلر، موضحًا أن كهربا ارتبط اسمه بالأهلي منذ فترة على المستوى الجماهيري، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على دراسة الصفقة بكل جوانبها جيدًا.



ونفى توفيق تأجيل إعلان الصفقة، مؤكدًا أن اللاعب تم الاتفاق معه يوم الأربعاء الماضي على أن يتم إعلان الصفقة أمس الجمعة، كما أشار إلى أن كهربا لم يعقد جلسات مع فايلر واكتفى بجلسة ترحيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم خضع لتدريبات تأهيلية بعد مران الفريق مساء اليوم السبت.



واعترف توفيق بوجود طلبات من عدة أندية بالدوري المصري لاستعارة لاعبين في الفريق الأحمر، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء اللاعبين لحين الحصول على رأي فايلر.