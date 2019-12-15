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أخبار البلد

تعرف على أجندة اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
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شرم الشيخ-: محمد عبد المنعم
يواصل منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة السلام شرم الشيخ فعالياته اليوم الثاني علي التوالي.

ويشهد اليوم الثاني جلسة بعنوان «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11.30 ظهرًا في القاعة الرئيسية.

= جلسة ثانية بعنوان «أثر التغيرات المناخية على الإنسانية.. انعكاسات وحلول» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2 ظهرًا.

= جلسة بعنوان «التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي» من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بقاعة سيناء.

= جلسة بعنوان «كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟» من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى الساعة 2 عصرًا بقاعة الأقصر.

= جلسة بعنوان «التعليم الفنى والتدريب المهنى.. تطوير بيئة ريادة الأعمال» من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 4.30 بقاعة الأقصر.

= جلسة بعنوان سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة«من الساعة 2.30 وحتى الساعة 4 عصرًا بقاعة الفيروز.

= جلسة بعنوان «الأمن الغذائي في إفريقيا.. كيف تحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة؟» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2 عصرًا بقاعة البحر الأحمر.

= جلسة بعنوان «تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة» من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2.30 بقاعة أسوان.

= جلسة بعنوان Block Chain.. تحولات كبرى في العالم الرقمى«من الساعة 12.30 وحتى الساعة 2.30 بقاعة أبوالهول ومكتبة الإسكندرية.

= جلسة بعنوان «نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط» من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا بقاعة وادى النيل وقناة السويس.
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