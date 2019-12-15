أحمد موسى يناقش ملف الجامعات مع وزير التعليم العالي و15 رئيس جامعة.. فيديو

ناقش الإعلامى أحمد موسى ملف الجامعات وقضايا ومستقبل تطوير التعليم الجامعى مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، و15 رئيس جامعة مصرية، فى أول حوار شامل يجريه برنامج تليفزيونى مع هذا العدد من رؤساء الجامعات.



وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الأولوية في العمل في جامعة الملك سلمان لأبناء الإقليم والكفاءة المهنية، مشيرا إلى أنه فى نظام البرامج الدراسية الحديث فإن كل كلية تدار بـ 10 أو 12 عضو هيئة تدريس فقط.



وأضاف عبدالغفار فى حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتى» خلال تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن التعامل مع الجامعات الحديثة سيكون بنظام التعاقد وليس التعيين.



وقال وزير التعليم العالي إنه بدأ في تحريك بعض الأمور المالية البسيطة لأعضاء هيئة التدريس لزيادة دخلهم، مثل بدل الإشراف على الامتحانات أو الرسائل العلمية، والتي كلفت ميزانية الدولية أكثر من مليار جنيه.



وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتحسين الأوضاع المالية تدريجيا للعالمين في الجامعات وفقا للحالة الاقتصادية للدولة.



فيما تحدث 15 من رؤساء الجامعات المصرية عن أوضاع جامعاتهم لبرنامج «على مسئوليتي» كما تحدثوا عن تصنيف الجامعات، وكذلك الانتخابات الطلابية التي أجريت مؤخرًا.



وأكدوا أن الجامعات بدأت فى الوصول لمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والعربية والأفريقية، كما أكدوا أن الانتخابات الطلابية تمت بكل حيادية وشفافية ونزاهة دون تدخل من رئاسة الجامعات.



وقال الدكتور أحمد عزيز ،رئيس جامعة سوهاج، إن جامعته تعد من أفضل 100 جامعة أفريقية وعربية في عام 2019، مضيفا أنه لم يكن هناك توجيه للطلاب في الانتخابات واتسمت بالنزاهة.



وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الانتخابات الطلابية تمت بنزاهة وشفافية ، دون توجيه من إدارة الجامعة، موضحا أن الجامعات المصرية في أخر 3 سنوات بدأت تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.



وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن انتخابات اتحاد الطلاب لم تشهد أى تدخلات، وتمت إدارتها عن طريق اللجنة العليا للانتخابات.



بينما أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى أن انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعة، أفرزت عن تولي إحدى الفتيات منصب رئيس اتحاد الطلاب.



وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن جامعته احتفلت هذا العام بوجودها ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.



وأشار السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إلى أن قرار مجلس الجامعة الأخير نص على أن تكون رسائل الماجستير والدكتوراه تطبيقية.



وأكد بدوى شحات القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة فيها 6 كليات وسيتم افتتاح ثلاث كليات أخرى، ونوه عن تخصيص 100 فدان لبناء حرم لجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة.



وأردف عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن انتخابات اتحاد طلاب كانت بناء على عدة معايير وضعتها الجامعة أهمها نشاط الطالب في السنوات المالية والأبحاث العلمية، لا بد أن تسعى لحل مشكلة مجتمعية.



وأضافت ماجدة هجرس قائم بأعمال رئيس جامعة قناة السويس، أن الطالبات كان لهم دور قوي في جامعة قناة السويس، مشيرة إلى أن كلية الطب البشري حصلت على مركز متقدم في هذا المجال.



وأعرب عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن أمله في وصول عدد الكليات في الجامعة إلى 10 كليات مع بداية العام الدراسي الجديد، بينما كشف القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد أنه تم افتتاح 3 كليات علي مدار 3 سنوات.



وأكد أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة ظهرت في أكثر من تصنيف عالمي نظرا لوجود عدد من أعضاء هيئة تدريس يعملون في الجامعات العالمية.