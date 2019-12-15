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رياضة

مدرب نادي مصر: مباراة الإسماعيلي معركة كروية ونسعى للفوز

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:18 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر، أن مباراة فريقه مع الإسماعيلي المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم بالجولة الثامنة للدوري أشبه بالمعركة الكروية.

وقال عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " أخوض كل مباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة خاصة بعد تحقيق عنصر الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "احترم فريق الإسماعيلي ولكن إقامة اللقاء في ملعبنا تجعلنا نلعب بهدف تحقيق الانتصار".
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