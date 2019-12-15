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مرأة

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة لها، برفقة إبنة زوجها فى عيد ميلاد خطيبها.

وظهرت ماهيتاب إبنة ماجد المصرى فى الصورة بإطلالة محتشمة وانيقة، حيث ارتدت بنطلون أسود كلاسيك و نسقت معه جاكيت جلد أسود، مما زاد من جمال إطلالتها.

وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الفوشيا، ونسقت مع هذه الاطلالة حجاب بالألوان الكثيرة التي تماشت مع إطلالتها الأنيقة.

وتألقت زوجة الفنان ماجد المصري، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار أثناء حضورها حفل عيد الميلاد، بإطلالة سوداء.
فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري
فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري
فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري
فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري
فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري
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