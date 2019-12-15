حارس الهلال: التركيز واحترام الترجي قادنا للمربع الذهبي بـ مونديال الأندية

عبر حارس الهلال السعودي عبد الله المعيوف، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية "قطر 2019"، بعد الفوز السبت على الترجي التونسي، في ربع النهائي، بهدف دون رد.



وقال المعيوف في تصريح إذاعي: "المباراة كانت صعبة وكنا ندرك ذلك من البداية، لذلك دخلنا المواجهة بتركيز كبير، واحترمنا منافسنا جيدا، ما كان وراء تأهلنا إلى المربع الذهبي، المباراة كانت جميلة ودارت في أجواء ممتازة، كما أن الجماهير أعطت لها رونقا خاصا".



وكان حارس الهلال السعودي حاسما، وساهم بقسط كبير في تأهل فريقه للمربع الذهبي، مثلما أكد المدير الفني للترجي معين الشعباني، حيث أشار إلى أن المعيوف أنقذ فريقه من أهداف محققة.