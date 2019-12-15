مدرب الترجي: نحرص على إنهاء المونديال بالمركز الخامس

أكد المدير الفني للترجي الرياضي التونسي معين الشعباني أن هزيمة فريقه، السبت، أمام الهلال السعودي بهدف دون رد في ربع نهائي مونديال الأندية ستمكن الفريق من كسب المزيد من الخبرة.



وقال الشعباني في تصريحات إذاعية: "المباراة كانت تكتيكية بالأساس لم تكن فيها العديد من الفرص، نحن راهنا على اللعب الجماعي لأننا لا نملك قيمة لاعبي الهلال من ناحية المهارات الفردية، وذلك لا ينقص من قيمة نجوم الترجي الذين طالما أسعدونا بإنجازات عديدة".



وتابع: "في مونديال العام الماضي انهزمنا في المباراة الأولى لكننا فزنا في الثانية وبعد 4 أشهر توجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، نعترف أن هناك نواقص وعلينا أن نتداركها وسنحرص على أن ننهي المونديال في المركز الخامس".



وأنهى: "مازال أمامنا العديد من الاستحقاقات كدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والسوبر التونسي والدوري التونسي والكأس المحلي، وعلينا أن نركز عليها جميعا".