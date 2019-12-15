الرد بالكعب.. نبيل الحلفاوي يشيد بهدف محمد صلاح في شباك واتفورد

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بهدف محمد صلاح العالمي في شباك فريق واتفورد في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏‎#محمد_صلاح دوما الرد في الملعب.. وبالكعب إن لزم".



ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎فن وهندسة وجمال واخلاق وأدب" و "‏‎ماشاء الله عليه اعتقد أخيرا تخلص من الضغط اللى كان عليه ياقبطان وبيشتغل على نفسه جامد واضح" و"‏‎الثنائى صلاح ومانى لما يكونوا سمن على عسل بيعملو شغل عالى آوى".



وأحرز محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي هدفين أحدهما بالكعب في شباك فريق واتفورد في اطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتغلب ليفربول على واتفورد بثنائية محمد صلاح في الدوري الانجليزي الممتاز ويستعد ليفربول لمواجهة فريق مونتيري الأربعاء القادم في الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الأبطال.