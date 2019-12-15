انتهاء أجل الإعفاءات الأمريكية المرتبطة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تنهي اليوم الأحد الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بموقع "فوردو" النووي في إيران، والذي كان معفيا جزئيا حتى الآن من العقوبات الأمريكية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019".



وأعلن المدير العام لدائرة الرقابة على التسلح ونزع السلاح بوزارة الخارجية الصينية، فو تسون، في وقت سابق أن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، يأسفون لاستئناف واشنطن العقوبات على منشأة "فوردو" النووية.



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن عمل خبراء وكالة الطاقة الروسية "روساتوم" في موقع "فوردو" الإيراني لم يتوقف.



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الـ 8 من مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في يوليو 2015، ، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ"الصبر الاستراتيجي".