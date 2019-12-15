مؤسس ائتلاف ثورة رجال مصر: لا توجد منظومة كاملة لحماية الطفل

قال وليد زهران، مؤسس ائتلاف ثورة رجال مصر، إن حالات تعذيب وضرب الأطفال أصبحت مستمرة، ولا توجد منظومة كاملة لحماية الطفل فى مصر.



وأضاف لـ صدى البلد أن الفيديو المتداول لسيدة تتعدى على طفلها بالضرب يؤكد أن الأطفال هم ضحايا العند والخلافات الزوجية.



وأشار إلى أن الجرائم التى تنتشر فى الفترات الأخيرة نرى من خلالها الأطفال معذبين تارة، ونراهم مقتولين تارة أخرى كما لو كانت انتزعت من قلب الأم الرحمة.



وطالب وليد زهران بإجراء تعديلات فى قانون الاسرة، تنحاز للطفل فقط وتضمن حمايته فى المقام الأول.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا فيديو لسيدة تضرب طفلها وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه".



وتحرك المجلس القومى للطفولة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة، التى تحركت على الفور باستدعاء الأب، والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.