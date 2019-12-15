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محافظات

بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:38 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
قال النائب البرلماني عن مطروح أحمد رسلان، إن مدينة العلمين الجديدة من أهم مشروعات الدولة كوجهة سكنية مميزة فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.

واضاف لـ صدى البلد، أنه يجب تنظيم البطولات والألعاب الدولية بمدينة العلمين الجديدة والتي تعد خير دعاية سياحية لها لتحتل مكانتها السياحية اللائقة كأفضل المناطق السياحية والاستثمارية في العالم.

وأوضح ان مدينة العلمين مخطط لتكون مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وإحدى مدن الجيل الرابع. وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

واستضافت مدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى 11 دولة افريقية في البطولة الكانوي والكياك، وتوجت مصر باللقب بحصد 34 ميدالية متنوعة.

وأقيمت البطولة كاملة ببحيرات العلمين الجديدة بتنظيم الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة المستشار محمد السكري وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب اللاعبون المشاركون في البطولة عن سعادتهم باقامة هذه البطولة بمدينة العلمين الجديدة، لافتين إلى أنها تعد من أفضل المناطق الساحلية في العالم.
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
بعد استضافة بطولة الكانوي والكياك.. مصر تستعيد مكانتها السياحية عبر العلمين الجديدة
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