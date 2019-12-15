مهاجم أتليتكو مدريد: الأداء يتطور والانتصارات ستأتي

أكد ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد ومسجل هدف الافتتاح في شباك أوساسونا (2-0) امس السبت ضمن الجولة الـ17 لليجا، أن الفريق يسير بشكل جيد ويتطور باستمرار.



وقال موراتا، الذي سجل الهدف الأول برأسية قوية في الدقيقة 67، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو): "لقد حققنا الفوز، وهذا هو الأهم. لقد كانت مباراتنا الأخيرة هذا العام على ملعبنا، وفزنا بها".



وأضاف: "لا يهم من يصنع الأهداف ومن يسجلها، ولكن الأهم هو الفوز. ولاسيما أننا في تطور مستمر"، مشددًا على تطور الفريق المدريدي رغم أن النتائج لا تتوافق مع الأداء.



وتابع موراتا: "دخلنا المباراة بطريقة رائعة، لكن نفس الشيء فعلناه أمام برشلونة، ويوفنتوس وفياريال. الأهم هو أننا نتطور ويجب الاستمرار على هذا النسق".



وأردف: "كل الفرق تحتاج للفوز. الفريق يقدم أداءً طيبًا مؤخرًا، ومع وجود الرغبة، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد، فالانتصارات ستأتي".