هنيدي يهنئ الهلال السعودي بعد وصوله لنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ الفنان محمد هنيدي فريق الهلال السعودي بالصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوز الهلال امس على فريق الترجي التونسي بهدف مقابل لاشيء.



وكتب هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏مبروووك لنادي الهلال"، وانهالت عليه التعليقات من جماهير الهلال السعودي.



ونجح فريق الهلال السعودي في إقصاء الفريق التونسي، بعد أن فاز عليه في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بهدف دون رد، من توقيع الفرنسي بافتيمبي جوميز في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.



ويواجه ممثل آسيا في دور النصف نهائي فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء القادم، على أرضية ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.



بالمقابل، يواجه فريق الترجي التونسي الخاسر من مباراة مونتيري المكسيكي و السد القطري، لتحديد صاحب المركز الخامس.