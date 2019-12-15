انطلاق منتدى شباب العالم.. وتصويت بريطانيا على البريكست قبل الكريسماس.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، وتابعت عودة العنف إلى شوارع بيروت مع اشتباكات المتظاهرين وقوات الأمن، كما اهتمت بإعلان رئيس الوزراء البريطاني التصويت على البريكست في البرلمان قبل الكريسماس.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن فعاليات منتدى شباب العالم، انطلقت في نسخته الثالثة في شرم الشيخ، والذي يستمر حتى 17 ديسمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استقبل القادة المشاركين في المنتدى.



واستضاف المنتدى عددًا من الشخصيات العامة على المستويين العربي والعالمي، لمناقشة موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما. ويشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على تسع محاور رئيسية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن محكمة سودانية أدانت أمس الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهمتَي «الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة»، وقضت بإيداعه مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، كما أعلنت السلطة الانتقالية في السودان حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد البشير.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون إعلانه أنه مستعد للحوار مع الحراك الشعبي بشكل مباشر، أو عبر ممثلين، من أجل الوصول للجزائر الجديدة، مضيفًا «لا بد أن نسمع بعضنا البعض من أجل بناء المستقبل».



وأضاف تبون: «سأعمل على جمع الجزائريين بلا تهميش أو إقصاء ودون أي نزعة للانتقام بل على العكس سأعمل جاهدًا على الجمع لطي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية جديدة وأخلاق جديدة».



وذكرت صحيفة "البيان" أن قوات الامن اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أمس السبت على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استمرت حتى الليل وأدت لإصابة العشرات. وتصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع ودوت أبواق سيارات الإسعاف في الوقت الذي استمرت فيه عمليات كر وفر بين الجانبين بشوارع وسط بيروت حتى ساعة متأخرة من الليل. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وحاول آخرون اختراق الحواجز الحديدية التي تغلق الطرق المؤدية إلى البرلمان ومقر الحكومة.



وبحسب موقع "24" الإخباري، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه في الرياض، مساء السبت، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه التطورات في المنطقة. واستعرض الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني "العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".



دوليًا، أبرزت "الإمارات اليوم" إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تصويت البرلمان البريطاني على مقترحات خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) سيتم قبل احتفالات الكريسماس. وقال جونسون لأنصاره في سيدجفيلد في شمال شرق إنجلترا: «نحن على وشك الانتهاء من البريكست، لدينا دعم مئة بالمئة على الاتفاق من النواب المحافظين، يمكننا إنهاء المسألة قطعًا قبل الكريسماس».



وقالت "الخليج" إن قلق الفرنسيين يتصاعد من استمرار الإضراب الكبير الذي يشل وسائل النقل، بعدما دخل يومه 11، اليوم الأحد، رفضًا لمشروع إصلاح نظام التقاعد، مع رفض النقابات التهدئة مع الحكومة، متوعدين بالتصعيد وتعبئة أكبر خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى تنظيم تظاهرات في عدد من المدن وسط مخاوف من أن يؤثر الحراك في أعياد نهاية العام، على الرغم من قرب البدء بمشاورات جديدة.



ونقلت "البيان" عن وكالة‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الأنباء المركزية الكورية، أمس، أن بيونجيانج أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية، أول من أمس، في أحدث تطور «لكبح ودحر التهديد النووي للولايات المتحدة»، وحذرت كوريا الشمالية من أنها قد تسلك «طريقًا جديدًا» في ظل تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة.



وبحسب موقع "24"، ذكر مسئولون محليون أن 23 جنديًا على الاقل بالجيش الأفغاني قُتلوا من قبل مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان. وكان المتسللون قد هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "قره باغ" بالإقليم، طبقا لما قاله عضوا المجلس المحلي، عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران.



وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جنديًا، وليس هناك أي تأكيد لذلك الرقم.