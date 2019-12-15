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أخبار العالم

إجلاء ركاب طائرة أسترالية بعد امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قرر قائد طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاسترالية "كانتاس" اليوم /الأحد/ إجلاء الركاب بعد امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة، وذلك باستخدام شرائح إخلاء الطائرات.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه 330" كانت في طريقها من مدينة "سيدني" إلى مدينة "بيرث" عندما قرر قائدها إجلاء الركاب والعودة إلى مدينة "سيدني" بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب مشكلة فنية.

بدورها، قالت شركة الخطوط الجوية "كانتاس" إنه تم إجلاء ركاب الرحلة 575 كإجراء احترازي كما أشارت إلى أن جميعهم بخير وفي حالة جيدة.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة.
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