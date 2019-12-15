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حوادث

إصابة طفل بحروق أثناء التدفئة من البرد في سوهاج

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج العام طفلا مصابا بحروق بنسبة ٣٥٪ بأنحاء متفرقة من الجسم، عقب امتداد نيران موقد بلدي إلى ملابسه أثناء التدفئة من البرد بمنزله بقرية الحماية مركز سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول "حازم. خ. ع" ١٣ عاما تلميذ ويقيم بناحية الحمادية دائرة المركز، مصابًا بحروق من الدرجات الأولى والثانية بنسبة 35 % بأنحاء متفرقة بالجسم.

وبسؤال "محمد. ع. م" ٣٥ عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالتدفئة على موقد بلدى بالمنزل امتدت النيران لملابسه مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.
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