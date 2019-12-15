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محافظات

توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب الأمطار الغزيرة في الدقهلية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:21 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد حالة من عدم استقرار الطقس، حيث سقطت الأمطار "مصحوبة برياح باردة كما أغلق عدد من البائعين محلاتهم بسبب تكدس المياه بالشوارع.

وعزف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الساعات الأولى صباح اليوم كذلك عدد من الصيادين ببحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة تخوفا من تقلب الطقس من حين لآخر والأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك.

من جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باتخاذ التدابير لمواجهة الأمطار الغزيرة، ورفع درجات الاستعداد، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والأزمات وتجهيز سيارات وماكينات شفط المياه وتمركزها فى وضع الاستعداد لموجة من الأمطار المتوقعة مع التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لمواجهة أى حالات طارئة.
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