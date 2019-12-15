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أخبار العالم

تكريم جامعة زايد لحصولها على 4 نجوم في تصنيف كيو إس إنتليجانس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
جامعة زايد
جامعة زايد
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محمود نوفل
نجحت جامعة زايد في الحصول علي مرتبة "أربع نجوم" في التصنيف العالمي لمنظمة "كيو اس إنتليجانس" من خلال التقييم الذي قامت به المنظمة مؤخرًا للجامعة حسب معاييرها.

وتم تكريم الجامعة في الاحتفالية الختامية للدورة السادسة لمؤتمر "إعادة تخيل التعليم" الذي عقدته المنظمة في لندن، حيث شارك فيه 700 من المتخصصين، واللذين ناقشوا موضوعات تنوعت ما بين قياس مكاسب التعلم على نحو أفضل والتطبيقات المحتملة لاستخدامات البيانات التعليمية الكبيرة "Big Data Educational" في تطوير العملية التعليمية.

كما ناقش المؤتمر العروض النهائية الخاصة بجوائز إعادة تخيل التعليم، حيث تم استعراض أفضل التطبيقات المتنافسة في كل فئة في اليوم الأول للمؤتمر، ومنحت الجوائز للحلول التعليمية التقنية الأكثر ابتكارًا على مستوى العالم.

كما قدمت الجامعة ورقة عمل حول أفضل الممارسات في "استخدام التكنولوجيا لدعم تقييم نتائج التعلم في جامعة زايد".

وبالإضافة إلى التقييم العام، حصلت جامعة زايد على "خمس نجوم" في المعايير الفرعية التي وضعتها المنظمة في مجالات التعليم، والتوظيف، والمرافق، والشمولية، بالإضافة إلى "أربع نجوم" في التطور الأكاديمي، الصفة العالمية، المسؤولية المجتمعية، وفي البرامج المتخصصة.

وجميعها تعكس جوانب مهمة من عمل الجامعات تستطيع من خلالها عمل مقارنات معيارية وتعد مراتب متقدمة حيث تُعَرِّف كيو إس مستوى "الأربع نجوم" الذي حصلت عليه الجامعة ككل بأنه يمثل "جامعة توصف بالكثير من العالمية، ولديها سجل ممتاز في التدريس والبحث العلمي، وتوفر بيئة متميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس" وهو تقدير تفخر جامعة زايد بحصولها عليه خلال عامها الحادي والعشرين، منافسة بذلك الكثير من الجامعات.
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