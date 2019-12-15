انتهاء المبادرة القومية "أيامنا أحلى وحقك تنظّمي" بالقليوبية .. صور

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انتهاء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة والتي بدأت على مرحلتين لتشمل جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.



وقال وكيل وزارة الصحة إن المنتفعات خلال الحملة من وسائل تنظيم الأسرة ليتحقق بذلك حماية بالوسائل المستخدمة خلال الحملة، من الصحة الإنجابية هو 63313 سيدة من خلال الاستفادة من الخدمات الطبية على النحو التالي:تم الكشف بالسونار على 6704 سيدات، ومتابعة الحمل لـ 2145 سيدة، و8914 كشف نساء، و22972 مشورة، و13678 كشف باطنة، و8891 كشف أطفال.



وأشار الى أن الحملة واحدة من الأنشطة المنفذة لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية المنضبطة للسكان حيث استهدفت الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة المتنقلة بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى كل المواطنين في كل مكان في نطاق المحافظة وخاصة المناطق العشوائية والنائية الأكثر احتياجًا .



من جانبها أكدت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسره بالقليوبية أن الحملة أتت في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.



وأضافت أن جميع خدمات تنظيم الأسرة قدمت بالمجان وذلك يشمل جميع الوسائل من تركيب لوالب وحقن منع الحمل بنوعيها وحبوب منع الحمل بنوعيها والوسائل الموضعية وتركيب كبسولات الإمبلانون والكشف بالأشعة فوق الصوتية.



كما شملت الحملة ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بجميع الإدارات الصحية يوميا خلال فترة الحملة وقد شاركت الرائدات الريفيات بالحملة من خلال الحصر والدعاية بالإضافة إلى تنفيذ معرض لمنتجات نوادي المرأة للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والهيئة القومية لتعليم الكبار في فعاليات الأنشطة.