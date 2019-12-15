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فن

تريند الفن | مرض منى فاروق.. عودة شمس البارودي للتمثيل.. خالد النبوي بعد تصريحه غير المتوقع عن محمد صلاح

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
منى فاروق
منى فاروق
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية
نشر حساب الفنانة منى فاروق على إنستجرام صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية، وكتبت منى فاروق تعليقا على الصورة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

حقيقة عودة الفنانة المعتزلة شمس البارودى للتمثيل وخلع الحجاب.. الفنان حسن يوسف يجيب
كشف الفنان القدير حسن يوسف حقيقة الأخبار المتداولة عن عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى إلى الساحة الفنية من جديد.

بسبب انتقال كهربا للأهلى.. أول رد فعل من وفاء عامر على شجار شقيقتها مع ياسمين الخطيب
قررت الفنانة وفاء عامر تجاهل أزمة شقيقتها آيتن عامر مع الإعلامية ياسمين الخطيب، ليكون هذا أول رد فعل منها بعد الأزمة التى جرت أمس.

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي.. فيديو
قام "صدى البلد" بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.

يبقى الدوبلير بتاعي.. خالد النبوي مطلوب على جوجل بعد كلامه عن محمد صلاح
تصدر الفنان خالد النبوي مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث، بعد تصريحاته عن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب.
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