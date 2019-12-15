ننشر جداول امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالقليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جداول امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري وفندقي- مزدوج) للعام الدراسي 2019 /2020 وذلك على النحو التالى:



أولا: المدارس الثانوية الصناعية: امتحانات التدريبات العملية والمعملية (مهنى- نظام 3 سنوات- نظام 5 سنوات) السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 والامتحان التحريرى لتخصصات اعداد مهنى: الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 والامتحان التحريرى لنظام الثلاث والخمس سنوات: الخميس الموافق 2 يناير 2020.



ثانيا: مدارس التعليم المزدوج: امتحان التدريبات العملية والمعملية: السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 والامتحان التحريرى لمدارس التعليم المزدوج (صناعى- زراعى- فنى إدارى) الخميس الموافق 2 يناير 2020.



ثالثا: المدارس الثانوية الزراعية: الامتحانات العملية والمعملية: طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة والامتحان التحرير للمهنى والصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية: الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 وامتحان التحريرى للصف الاول والثانى بجميع النوعيات: الخميس الموافق 2 يناير 2020



رابعا: المدارس التجارية والفندقية: امتحانات التدريبات المهنية (حاسب آلى- فندقى) طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة بالتنسيق مع التوجيه الفنى المختص والامتحانات التحريرية: الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.

