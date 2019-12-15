قبل الإعلان الرسمي عنه.. تسريبات تكشف عن هاتف Reno3 Pro 5G وموعد إطلاقه.. صور

كشفت بعض التسريبات المصورة التي انطلقت من الصين اليوم لهاتف Oppo Reno3، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف في 26 من ديسمبر القادم، والمتوقع أن يأتي بتقنية الجيل الخامس 5G.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت خلال الفترة الماضية عددا من التسريبات المصورة، إستعرضت التصميم المتوقع لهواتف Oppo Reno3 وReno3 Pro 5G، واليوم تظهر أول الصور الحية لهاتف Reno3 Pro 5G.



وتحتوي التسريبات على مقارنة بين كلًا من هواتف Reno3 Pro ، وOppo Reno2، و iPhone 3GS، وNokia 5300، وأيضًا Motorola 888، وكيف تحولت هذه الإصدارات إلى الحجم الأنحف مع مرور الوقت، حيث جاء هاتف موتورولا بسماكة 50مم، بينما انخفضت سماكة هواتف نوكيا إلى 21.88 مم، بينما أصبح هاتف iPhone 3GS الذي انطلق عام 2009 أنحف بسماكة 12 مم.



وقد قدمت شركة Oppo هاتف Reno2 بسماكة 9.29 مم، بينما ينخفض إصدار Oppo القادم Reno3 إلى سماكة 7.7 مم، ليكون أنحف إصدارات 2019 من الهواتف الذكية.



ويثير هذا التصميم النحيف لهاتف Reno3 Pro العديد من التساؤلات حول قدرة البطارية الخاصة بالهاتف، وكفاءة تصميم طبقة الحماية الزجاجية في الجهة الخلفية والأمامية من تصميم الهاتف، إلا أن هذه التفاصيل سيكشف عنها بشكل دقيق خلال مؤتمر Oppo في 26 من ديسمبر.

