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أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري يكشف موعد صفقة القرن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري يكشف موعد صفقة القرن
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محمود نوفل
أكد رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، أنه سيتم إطلاق "صفقة القرن" الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في العام المقبل، حال استمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في منصبه.

وأوضح الشيخ حمد بن جاسم، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "من المنتظر أن يتم إطلاق عملية السلام أو ما يسمى صفقة القرن في العام القادم في حال استمر نتنياهو في منصبه، وأتمنى من الجامعة العربية أن تكون مستعدة برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة والتي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية".

وقال: "كانت هناك لجنة عربية لمتابعة قضية السلام الفلسطينية، وكانت عبارة عن (فلتر) للقضية في الجامعة العربية وتتعامل مع كل المبادرات والأطراف ولكنها جمدت، من المهم إعادة الحياة لهذه اللجنة لوضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية".

جدير بالذكر أن "صفقة القرن" خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.
رئيس الوزراء القطري يكشف موعد صفقة القرن
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