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محافظات

زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في جولة مفاجئة، مستشفى سنورس المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أقسام الاستقبال، والرعاية المركزة، ووحدة الأطفال والمبتسرين، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.

وأشار إلي أن المحافظ ناقش مع مدير المستشفى الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية، موجهًا بحصر كافة الاحتياجات وعرضها علية خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف أن المحافظ استمع لعدد من المواطنين عن آرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا العاملين بالمستشفى بحسن استقبال المرضى والتعامل معهم.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تفقد عددًا من شوارع مدينة سنورس، حيث رصد تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة بعدد من الشوارع، بإلاضافة إلى وجود الإشغالات، موجهًا رئيس المدينة بإزالة الإشغالات، ورفع أكوام القمامة فورًا.
زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزي
زيارة مفاجئة.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى سنورس المركزي
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