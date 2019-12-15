ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مهنتك مستقبلك.. نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم، اليوم، سيارة تدريب القوى العاملة للتدريب المهني على الحرف المختلفة بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، والمجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني المختلفة (خياطة وتفصيل – كهرباء وتركيبات - سباكة صحية).

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه خلال الزيارة استمع نائب المحافظ إلى شرح واف عن سير عملية التدريب وجدية المتدربات في عملية التدريب، ومدى الاستفادة التي حققتها عملية التدريب.

وأكد أن توفير السيارة المتنقلة يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع البدء بمشروعات منتجة لزيادة الدخل.

وأضاف أنه خلال الزيارة طلب المتدربات من نائب المحافظ تشغيل وتفعيل وحدة التدريب بالوحدة المحلية بقرية العدوة بعد انتهاء فترة التدريب وتوفير الإمكانيات والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل المتدربات عمليًا وخلق فرص عمل لهم.

وأشار إلى أنه وجه رئيس الوحدة المحلية بالقرية بإعداد تقرير شامل حول وحدة التدريب الملحقة وحصر الاحتياجات اللازمة حتى تدخل حيز التشغيل.
مهنتك مستقبلك.. نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة
مهنتك مستقبلك.. نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة
مهنتك مستقبلك.. نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة
مهنتك مستقبلك.. نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان: بدء الدورة الثانية مبادرة «حياة كريمة» بـ 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب

وزير القوى العاملة يتابع المرحلة الثانية من تدريب الوحدات المتنقلة بـ4 محافظات

وزير القوى العاملة: إطلاق 4 وحدات تدريب مهنى متنقلة بالقرى قريبا

سعفان في ندوة عن التعليم والتدريب الفني والمهني بمصر: لم يعد مقبولا تعامل المصريين معه كـ درجة ثانية.. والأولوية في التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية والمهمشة.. صور

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يفتتحان ملتقى توظيفيا يوفر 7000 فرصة عمل .. حفل لتكريم أوائل خريجي وحدات التدريب المتنقلة بمنح السيدات ماكينات خياطة والشباب حقيبة معدات كهرباء وسباكة.. صور

وزارة القوى العاملة: جني أولى ثمار وحدات التدريب المتنقلة لمبادرة حياة كريمة في القرى بـ 4 محافظات.. ومحمد سعفان: تخريج 150 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية

ترشيحاتنا

هل يجوز لي قطع رحمي لأبر بيمين زوجي ؟ الإفتاء ترد

احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة.. التامول كلمة السر.. تاجر خردة قتل صديقه وسرق فلوسه ورمى جثته في المصرف

خطط للهروب إلى تركيا.. القبض على ضابط قتل شقيقتين من عائلة بشار الأسد.. صور

الملك العالم.. ماذا تعرف عن أبو الفدا صاحب أشهر شارع في الزمالك؟

بعد تراجع ميليشياته في طرابلس.. قطر تفتح أحضانها للسراج

تعرف على التشكيل الأقرب للأهلي لمواجهة حرس الحدود بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور