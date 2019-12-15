مهنتك مستقبلك.. نائب محافظ الفيوم يتفقد سيارة تدريب القوى العاملة

تفقد الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم، اليوم، سيارة تدريب القوى العاملة للتدريب المهني على الحرف المختلفة بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، والمجهزة بأحدث وسائل التدريب المهني المختلفة (خياطة وتفصيل – كهرباء وتركيبات - سباكة صحية).



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه خلال الزيارة استمع نائب المحافظ إلى شرح واف عن سير عملية التدريب وجدية المتدربات في عملية التدريب، ومدى الاستفادة التي حققتها عملية التدريب.



وأكد أن توفير السيارة المتنقلة يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع البدء بمشروعات منتجة لزيادة الدخل.



وأضاف أنه خلال الزيارة طلب المتدربات من نائب المحافظ تشغيل وتفعيل وحدة التدريب بالوحدة المحلية بقرية العدوة بعد انتهاء فترة التدريب وتوفير الإمكانيات والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل المتدربات عمليًا وخلق فرص عمل لهم.



وأشار إلى أنه وجه رئيس الوحدة المحلية بالقرية بإعداد تقرير شامل حول وحدة التدريب الملحقة وحصر الاحتياجات اللازمة حتى تدخل حيز التشغيل.