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منوعات

هيروشيما تهدم مبنيين نجيا من القصف الذري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات المحلية في مدينة هيروشيما اليابانية أنه تقرر هدم مبنيين قديمين نجيا من القصف بالقنبلة الذرية قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب وجود خطر انهيارهما في حالة تعرض المدينة لزلزال.

وقالت لجنة تابعة لحكومة مقاطعة هيروشيما إنه وفقا لخطط ميزانية عام 2022؛ تقرر هدم المبنيين اللذين كانا يستخدمان في السابق كمخازن ملابس للجيش اليابانى، ويقعان على بعد ما يقرب من ثلاثة كيلومترات من مركز الهجوم الذري.

وقالت السلطات إن المبنيين يعدان من بين أكبر المباني المتبقية بعد إلقاء القنبلة الذرية على المدينة الواقعة غرب اليابان.
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