الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى للصدارة في مواجهة فالنسيا قبل الكلاسيكو

يحل نادي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نادي فالنسيا، وذلك في قمة الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.



ويسعى ريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، إلى تحقيق الفوز اليوم في قلب ملعب الميستايا، للانقضاض على صدارة الليجا، مستغلًا تعادل برشلونة أمس في الأنويتا مع ريال سويسيداد بهدفين لكل منهما، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما الأربعاء المقبل.



ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف برشلونة المتصدر بنقطة واحدة فقط، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة.



أما فالنسيا فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد منافسة شرسة مع تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي، ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري، وذلك لمشاركة أتليتكو مدريد في المركز الرابع.



ويغيب عن ريال مدريد في هذا اللقاء كل من البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو، بالإضافة للفرنسي ميندي لطرده في المباراة السابقة ، أي أن الريال يدخل المباراة بدون ظهير أيسر، بالإضافة للكولومبي خميس رودريجيز، أما فالنسيا فيغيب عنه الفرنسي كيفين جاميرو ، بالإضافة لوجود شكوك حول مشاركة البرتغالي جوديس والروسي تشيرشيف ، بالإضافة لسيليسن حارس المرمى.



وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب الميستايا ، معقل فريق الخفافش فالنسيا.