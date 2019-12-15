طقس الفيوم مشمس عكس تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية

تشهد محافظة الفيوم منذ الصباح الباكر طقسا ربيعيا مشمسا معتدلا على جميع أنحاء المحافظة، حيث اختفت السحب من سماء المحافظة.



ولم تتأثر المحافظة بأى أمطار أو سيول، عكس ما تنبأت به هيئة الأرصاد أمس، السبت، من هطول أمطار وسيول على محافظات شمال الصعيد، ومن ضمنها الفيوم.



كما لم تتأثر حركة المسافرين إلى القاهرة وبنى سويف بأي عوامل جوية، وانتظمت حركة السيارات والمسافرين منذ الصباح الباكر من الفيوم وإلى جميع المحافظات.



كما شهدت المناطق السياحية بالمحافظة مثل بحيرة قارون ووادى الريان، إقبالا منذ الصباح الباكر من الزائرين وأبناء المحافظة الذين خرجوا للاستمتاع بالشمس الدافئة.



من جانب آخر، أصدر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، توجيهاته إلى جميع رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بالاستعداد ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لحدوث أى تغيرات فى الطقس، لمواجهة أى أمطار أو سيول.