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تعليم

جامعة أسوان تواصل مشاركتها بوفد فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب مشاركتها فى فعاليات منتدى شباب العالم الذى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب إن ما يشهده الشباب خلال مؤتمر شباب العالم المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 وبحضور رؤساء الجامعات المصرية يعد خطوة جديدة لخلق جيل جديد علي قدر من الوعي والثقافة بأهم القضايا التي تعوق التنمية والحب والسلام من بين أبناء دول العالم وخاصة القارة الإفريقية ومن هذه المعوقات الإرهاب والتطرف ونبذ الآخر وانتشار ظاهرة العنف والاغتراب بين الشباب والجرائم الإلكترونية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن جامعة اسوان أصبحت محط أنظار شباب العالم وكل طلاب الجامعات الإقليمية والعربية والأفريقية وخاصة بعد تبؤها مكانة علمية مرموقة من بين الجامعات العالمية والمصرية والعربية وذلك من خلال ما حققته من مراكز علمية متقدمة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والبحثية.

وأشار غلاب إلى أن ذلك يساهم فى خلق جيل جديد يستطيع التغلب علي الصعاب والمنافسة في سوق العمل وتعمل الجامعة علي المزيد من التفوق العلمي من بين الجامعات المصرية التي تسعي إلي دعم شباب ريادة الأعمال وصغار المبتكرين.

والجدير بالذكر قام رؤساء الجامعات علي هامش مؤتمر شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ بالتقاط الصور التذكارية.
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