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صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «منتدى الشباب.. رسالة مصر للعالم»

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
الكاتبة الصحفية إلهام
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
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قسم التوك شو
استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، الأحد، مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، بعنوان «منتدى الشباب.. رسالة مصر للعالم».

وجاء نص المقال على النحو التالي:

تتجه أنظار العالم هذه الأيام إلي مدينة شرم الشيخ الساحرة حيث ينعقد منتدى شباب العالم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعقد للمرة الثالثة بنجاح كبير.. كل عام أفضل من الذي قبله.

ثلاث سنوات، منذ بداية المنتدي الأول الذي خرج للعالم بشكل مبهر.. ونتائج غاية في الأهمية، ومشاركة على أعلى المستويات، سواء الحضور الرسمي المصري أو على مستوى رؤساء الدول والشخصيات العامة وكل عام تتسع نسبة المشاركة وتزداد أهمية.. خاصة في وجود الرئيس الذي يستمع إلى وجهات نظر الشباب وأفكارهم وآرائهم وأسئلتهم في كل الموضوعات والقضايا بلا أي تحفظ بل يشرح ويستفيض ويجيب على كل كبيرة وصغيرة.

هذا العام حجم التغير والتطور كبير سواء في التنظيم الذي ظهر أكثر ترتيبا وتيسيرا للمشاركين خاصة بعد إطلاق التطبيق والبرامج الإلكترونية أو الانطلاق والفعاليات والبرامج الجديدة والورش التى تمثل إضافة حقيقية وجسرا للتواصل بين المشاركين من جميع دول العالم، أكثر من 300000 شاب من 196 دولة.

تابعت افتتاح المنتدى وورش العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة ومنها شباب المتوسط: جذور مشتركة .. سبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية .. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والأمن الغذائي في العالم: مبادرات شبابية للتحرك.

وجميعها بغاية الأهمية خاصة جلسة الختام "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل"، والتي تهدف لتمكين ودمج الحالات الخاصة في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل .. والتي تم خلالها تغطية أعين المشاركين في الجلسة مع الجلوس على طاولات بها أطباق في تحدي التعامل مع الآخرين والتحدث إليهم دون الإبصار.

ومازلنا نتابع المؤتمر الأيام القادمة وسيكون الختام وإصدار التوصيات الأربعاء القادم ليتم متابعة تنفيذها كما حدث في النسخ الثلاث السابقة من المنتدي ففي الأعوام الماضية كانت أهم التوصيات من وجهة نظري إعداد وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال وتم إنشاء البرنامج الوطني لتدريب الشباب المصري والأفريقي وإنشاء صندوق تمويل عربى إفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم وغيرها الكثير من التوصيات التي جعلت الشباب أكثر مشاركة في الحياة العامة وأهلتهم لتولي المناصب القيادية.

وهذا العام في انتظار التوصيات التي تعكس مدى نجاح مصر في تنظيم المؤتمرات العالمية.

في لقطة إنسانية شاهدت الطفل جون الجنوب سوداني الذي عاني التنمر منذ أسابيع من بعض الشباب يجلس بجوار الرئيس واستمعت إليه هو وأسرته وهو يعبر عن مدى سعادته بدعوته وهذا التكريم الذي حصل عليه بجلوسه بجوار الرئيس.

ولأن الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة، فقد تم دعوة صوفيا الروبوت الشهير الذي أضيفت له لمسة إنسانية وقدمته هونج كونج للعالم لتشارك في ورشة عمل ومناقشات مهمة في ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي.

شرم الشيخ المدينة الساحرة بقيادة محافظها اللواء خالد فودة تشهد طفرة لم تشهدها طوال تاريخها في الشوارع، وفي الطرقات، وفي النظام، فرغم وجود مئات الآلاف من ضيوف المنتدى إلا أن النظام والترتيب لم يترك أي فرصة لزحام أو "لخبطة" ففي لحظات يعرف كل ضيف مكان فندقه، وغرفته، ووسيلة الانتقال، في منظومة جميلة تؤكد خبرة المدينة التي اكتسبتها من استضافتها الدائمة للمؤتمرات العالمية والتي تجعل منها مدينة السلام بحق.

والخميس القادم إن شاء الله تشهد عودة السياحة الإنجليزية ومن المنتظر مع بداية العام الجديد أن تعود إليها السياحة الروسية.

مصر ستظل دائما محط أنظار العالم .. تحيا مصر
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