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منوعات

مليون مشاهدة في 3 ساعات.. راكب يقوم بأفعال مقززة على الطائرة.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عادة الفئات التي تختار الطائرة وسيلة تنقل تكون في حالة ميسورة ماليًا، أيضًا على درجة من الرقي والأسلوب المهذب، إلا ذلك المسافر كسر كل القواعد والأساليب المتعارف عليها في نوعية المسافرين على الطائرات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قام أحد المسافرين بحركات استفزاوية على متن الطائرة، منها خلع حذائه والجلوس حافيًا في الطائرة والتجول كل دقيقتين في المكان.

وقام أحد الركاب بتصوير مقطع فيديو لذلك الراكب ونشره عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، أثناء جلوسه بطريقه غير لائقة في الطائرة وإثارته القلق في المكان.

وانتشر الفيديو بسرعة شديدة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر ذلك المسافر الفيديو عبر حسابه، وعلق عليه أصدقاؤه أن ذلك الشخص لابد أن يعاقب ويتعرض للمحاكمة.

ووصل عدد مشاهدي الفيديو إلى مليون شخص في 3 ساعات من نشره بسبب تفاعل الرواد معه.

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