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مرأة

هنتغدى إيه.. مكرونة بالوايت صوص وستيك بطريقة جديدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:26 م
مكرونة بالوايت صوص
مكرونة بالوايت صوص
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لمياء الياسين
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر الكثيرون من الرجال عند توجيهه إليهم، لكنه مهم للغاية بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.


مكونات المكرونة بالصوص الأبيض للشيف الشربينى

كيلو مكرونة
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة صغيرة عسل ابيض
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
طبق مشروم طازج شرائح
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب كريمة لباني
ملعقة كبيرة زعتر
ملح وفلفل وزعتر طازج

طريقة تحضير المكرونة ..

قومي أولًا بسلق المكرونة واتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم ضيفي الدقيق مع الزبدة والزيت في وعاء على النار، ثم ضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل على الخليط وقلبيه، وبعدها ضيفي المشروم، ثم اسكبي الخليط على المكرونة وضيفي لها رشة زعتر.

أسكالوب بالمسطردة

المقادير ..
- كيلو بفتيك
- بصل مبشور
- ملح وفلفل أسود
-ملعقة صغيرة مسطردة
- بيض قالب توست ابيض
- زيت للقلي

طريقة التحضير:
-تقطع اطراف العيش التوست وتفرم في الكبة .
-تتبل شرائح اللحم بماء البصل المبشور وملح وفلفل ومستردة.
-يوضع اللحم في البيض المخفوق ثم في التوست المفروم.
- يقلى في زيت غزير ثم يقدم.

الكول سلو للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير لتحضير الكول سلو للشيف نجلاء الشرشابى

كوب جزر المبشور
3 أكواب ملفوف المقطّع إلى شرائح رفيعة
ملعقتان كبيرتان سكر
3/4 كوب الحليب
1/2كوب من المايونيز.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

طريقة التحضير

- ضعي مكونات التتبيلة في وعاء صغير وهي المايونيز، والحليب السائل، والسكر، وعصير الليمون، وبرش الليمون، ثمّ اخلطيها حتى تمتزج مع بعضها جيدًا.
- ضعي الجزر والملفوف في وعاء عميق، وقلّبيهما ثم أضيفي إليهما التتبيلة.
- ضعي سلطة الكولسلو في طبق تقديم عميق ثمّ قدّميها إلى جانب الأطباق الرئيسية.
هنتغدى إيه.. مكرونة بالوايت صوص وستيك بطريقة جديدة
هنتغدى إيه.. مكرونة بالوايت صوص وستيك بطريقة جديدة
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