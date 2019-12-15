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أبو الغيط: حديث إيران المستمر عن تسليحها نوويا خطر يهدد الجميع.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
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هاني حسين
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك خطر التهديد بالانتشار النووي، وهناك حديث مستمر على دولة في غرب آسيا تسعى إلى بناء قدرة نووية عسكرية وهي إيران.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في جلسة التحديات التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن هناك خطرا وهو عملية تسليح الذكاء الاصطناعي، وهو ثورة تبقى مع البشرية لقرون كثيرة وبدلا من خدمة البشرية يرغبون في تحويله إلى سلاح.

وتابع: "هناك محور المناخ، وعدم تنظيم عملية الانبعاثات تلحق بالغ الخطر بالكوكب، بما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية مخيفة على الأقاليم تفوق فكرة الإرهاب".

في سياق مختلف، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "للأسف القضية الفلسطينية ضاعت ومن الممكن أن يدفع المجتمع الدولي الثمن غاليا".

وأضاف أحمد أبو الغيط: "كنت في أمريكا في شهر سبتمبر الماضي لحضور الجمعية العامة، وفي الخامسة فجرا فتحت التليفزيون ووجدت صخبا إعلاميا كاذبا من محطات محددة تستهدف الادعاء أن هناك حدثا جللا على الأرض المصرية، ولمدة أيام كانت الشبكة المعلوماتية مليئة بهذا الهوس الذي لا يعكس شيئا".
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