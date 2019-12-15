مراد عاصم: استضافة معسكرات المنتخبات والأندية للكاراتيه احتكاك مهم للاعبي الأهلي

وأوضح أن مثل هذه المعسكرات تمثل احتكاكا قويا بالمدارس المختلفة، وهي مطلوبة حتى يظل الأهلي محتفظا بريادته في هذه اللعبة.





أكد مراد عاصم، رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، أن فريق كاراتيزن الجنوب إفريقي للكاراتيه الذي يقيم معسكره بالأهلي حرص على اختيار النادي نظرا لعراقة الأهلي في هذه اللعبة ولحجم الاستفادة الفنية الكبيرة التي ستعود على فريقه.وقال مراد عاصم إن الأهلي دائما ما يستقبل زيارات من أندية ومنتخبات مختلفة في لعبة الكاراتيه؛ لتبادل الخبرات، لاسيما أنه من أكبر الأندية في العالم من حيث عدد اللاعبين واللاعبات، وكذلك عدد المتوجين بالبطولات المختلفة في كل المراحل.وأضاف أن كل لاعبي الأهلي من أبناء النادي منهم 600 لاعب يشاركون في المسابقات الرسمية لاتحاد الكاراتيه، و1500 لاعب يتنافسون على المشاركة في المسابقات الرسمية، و3000 لاعب في القطاع التعليمي وهو رقم كبير ومهم، يكشف تطور لعبة الكاراتيه بالأهلي بشكل كبير.يذكر أن الأهلي يستضيف معسكر فريق كاراتيزن الجنوب أفريقي للكاراتيه بفرع النادي بمدينة نصر حتى 17 ديسمبر الجاري.