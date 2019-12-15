عرض صيني ضخم لشراء حقوق بث البطولات الأفريقية من الكاف

اقتربت إحدى الشركات الصينية الكبيرة، من الحصول على حقوق بث البطولات الأفريقية، بعد فسخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعاقده مع شركة "لاجاردير" الفرنسية.



وكانت غرفة التجارة الدولية قضت أمس، السبت، بتأييد قرار الكاف بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري، وذلك لخرقها لقواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر.



وعلم "صدى البلد" من مصادره الخاصة، أن شركة صينية كبيرة اقتربت من الحصول على حقوق بث جميع البطولات الأفريقية، مقابل مبلغ مالي ضخم، بعد فسخ الكاف تعاقده مع شركة "لاجاردير".



يذكر أن الشركة الفرنسية "لاجاردير" كانت حاصلة على جميع حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حتى عام 2028 مقابل مليار دولار.

