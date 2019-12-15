استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. الدولار يسجل 16.17 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ 4.27 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

الدولار يسجل 16.17 جنيه

الإسترليني بـ 21.85 جنيه

اليورو بـ 18.10 جنيه

الريال السعودى بـ4.31 جنيه

الدرهم الإماراتي بـ 4.40 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 بـ 646 جنيها للجرام

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 15-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 15-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار والعملات الأجنبية:سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 16.07 جنيه، وبيعا 16.17 جنيه.سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.85 جنيه، وبيعا 18.10 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 21.15 جنيه، وبيعا 21.85 جنيه.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.29 جنيه، وبيعا 16.48 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.64 جنيه، وبيعا 14.84 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 52.73 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الأحد، نحو 41.54 جنيه للشراء و42 جنيها للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.واستقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد 15-12-2019، على أسعار أمس، السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 664 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 664 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 752 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 569 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 443 جنيها.وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1475 دولارا للأوقية.وسجل سعر الجنيه الذهب 5312 جنيها.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.