ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
دفعت شركة مياه الشرب بالقليوبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن، سياراتها لشفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من الطريق السريع وداخل الشوارع الرئيسية، والتأكد من عدم وجود أى للتجمعات تفاديًا لوقوع أى حوادث.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه إنه وجه بالدفع بماكينات شفط المياه المحمولة ودفعها بالعمالة اللازمة بالمناطق الحيوية والبؤر الساخنة التى تشهد تجمعات لمياه الأمطار، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت سقوط أمطار في الساعات الأولى من الصباح على مختلف أنحاء المحافظة وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس السيئ، ودفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوضع مستقر وجميع الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.

ووجه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

وكلف المحافظ المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كل أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الأحوال الجوية بالقليوبية.. وطوارئ بالمحافظة استعدادا للأمطار

سقوط أمطار خفيفة على مدن القليوبية.. وغرفة عمليات لتلقي البلاغات

أمطار وطقس غير مستقر في القليوبية.. رفع حالة الطوارئ والدفع بسيارت شفط المياه

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

الأمطار تضرب البلاد.. طقس سيئ وأمطار غزيرة في معظم أنحاء الجمهورية.. محافظة الإسكندرية تعلن الطوارئ.. ورعد وموجة ثلجية تضرب الفيوم

شركة مياه القليوبية تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار .. صور

ترشيحاتنا

أمطار ونشاط للرياح وبرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة غير مستقرة.. فيديو

دعاء المطر ومعنى قول اللهم صيبا نافعا

فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من التلاميذ بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع .. اليوم

أبو الغيط: حديث إيران المستمر عن تسليحها نوويا خطر يهدد الجميع.. فيديو

لاعب تشيلسي السابق: محمد صلاح يمتلك لمسة ميسي

عرض صيني ضخم لشراء حقوق بث البطولات الأفريقية من الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور