شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

دفعت شركة مياه الشرب بالقليوبية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن، سياراتها لشفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من الطريق السريع وداخل الشوارع الرئيسية، والتأكد من عدم وجود أى للتجمعات تفاديًا لوقوع أى حوادث.



وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه إنه وجه بالدفع بماكينات شفط المياه المحمولة ودفعها بالعمالة اللازمة بالمناطق الحيوية والبؤر الساخنة التى تشهد تجمعات لمياه الأمطار، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.



وكانت محافظة القليوبية قد شهدت سقوط أمطار في الساعات الأولى من الصباح على مختلف أنحاء المحافظة وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس السيئ، ودفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوضع مستقر وجميع الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.



ووجه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.



وكلف المحافظ المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كل أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.

