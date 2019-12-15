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منظمة التعاون الإسلامى: الإرهاب والتطرف طاعون هذا العصر.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
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شيرين عادل
عبر الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على إقامة منتدى شباب العالم، خاصة أنه منصة جامعة تهتم بآمالهم وتصوراتهم المستقبلية.

وأكد يوسف العثيمين، خلال كلمته بفعاليات جلسة تحديات الراهنة للأمن والسلم ضمن جلسات منتدى شباب العالم 2019، أن منتدى شباب العالم هو منتدى للمستقبل، لافتا إلى أن حرص الرئيس على حضور منتدى الشباب بنفسه هو تأكيد لاهتمام القيادة السياسية بالشباب.

وأوضح أن الإرهاب والتطرف هما طاعون هذا العصر، لافتا إلى أن كثيرا من الأمور مرتبطة بهذا الأمر، والمتمثلة في السياسة والأمن والتنمية.

ويقام منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من جميع أنحاء العالم، حيث إننا ننتمى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.

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