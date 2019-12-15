خالد بيومي عن أفضل لاعب في مصر 2019: لا يوجد أحد

قال المحلل الكروي خالد بيومي، إنه لا يوجد لاعب يستحق أن يكون الأفضل في مصر عن عام 2019.



وأضاف خالد بيومي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "ليس تقليلا من لاعبي مصر، لا أحد يستحق أن يكون الأفضل في عام 2019، وذلك لأن الدوري المصري في أسوأ حالاته، ولم يفرز منتخب مصر لاعب جيد نستيطع أن نقول إنه الأفضل".



وتابع: "دعنا لا نتحدث عن ما حققه المنتخب الأوليمبي، هذه مجرد طفرة فقط".



يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي، توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر مؤخرا، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1، في المباراة النهائية.