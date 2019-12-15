ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بيومي عن أفضل لاعب في مصر 2019: لا يوجد أحد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
خالد بيومي
خالد بيومي
Advertisements
محمد السعيد
قال المحلل الكروي خالد بيومي، إنه لا يوجد لاعب يستحق أن يكون الأفضل في مصر عن عام 2019.

وأضاف خالد بيومي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "ليس تقليلا من لاعبي مصر، لا أحد يستحق أن يكون الأفضل في عام 2019، وذلك لأن الدوري المصري في أسوأ حالاته، ولم يفرز منتخب مصر لاعب جيد نستيطع أن نقول إنه الأفضل".

وتابع: "دعنا لا نتحدث عن ما حققه المنتخب الأوليمبي، هذه مجرد طفرة فقط".

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي، توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر مؤخرا، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1، في المباراة النهائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب جنوب أفريقيا يحصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء كوت ديفوار

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. باتسون داكا أفضل لاعب في مباراة زامبيا ونيجيريا

ياو يبواه لاعب منتخب غانا: سنفعل كل شيء للفوز على كوت ديفوار

مدرب كوت ديفوار: مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا ستكون ملحمة كروية

شاهد.. شوقي غريب يروي لـ المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار

منتخب مصر الأولمبي يتقدم على كوت ديفوار 1-0 في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى .. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي وسر بكائها بعد عرضه مؤخرًا.. فيديو

أسرار فنية وشخصية.. صدى البلد في منزل نبيلة عبيد.. فيديو

أخبار الرياضة.. صدمة صالح جمعة للأهلي.. مفاجأة شوبير.. كواليس جديدة حول صفقة كهربا

أمطار ونشاط للرياح وبرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة غير مستقرة.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15-12 -2019

تريند الفن | مرض منى فاروق.. عودة شمس البارودي للتمثيل.. خالد النبوي بعد تصريحه غير المتوقع عن محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع بالقليوبية.. صور

بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على الأسلاك الكهربائية بقليوب.. صور

أمطار وطقس سيئ في الإسكندرية.. والدفع بـ93 سيارة لشفط المياه.. صور