مشاركون بمنتدى شباب العالم: مصر نجحت في خلق ساحة لحل المشكلات التي تعاني منها الدول

من جهتها، قالت آنا فومينا، من روسيا، إن المنتدى يعطي مساحة كبيرة للشباب من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والثقافات التى يكتسب من خلالها الشباب الخبرات، مشيدة بالفعاليات التي ينظمها مسرح شباب العالم من مختلف الدول.





وقالت أميرة سلامة، إيطالية من أصل مصرية، وهي طالبة بالسنة الأخيرة في كلية اللغات والعلوم السياسية في إيطاليا، إنها تقدمت للمشاركة في المنتدى من خلال الموقع الإلكتروني بعد عرض جميع خبراتها وتمت دعوتها للمشاركة في المنتدي، متمنية أن يكون لها دور من خلال مشاركتها في هذا المنتدى، وتوصل للعالم بصفة عامة وإيطاليا بصفة خاصة رسالة سلام من أرض السلام والتعريف بالدور الذي تقوم به مصر لنشر المحبة والتعارف بين بلدان العالم.





وقال ميشيل تشيك واني، من الكونغو، إنه يشعر بالفخر لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض تجربته القاسية أمام منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أنه تم إجباره ليكون طفلا مجندا في طفولته وإجباره على قتل أحد الأصدقاء، مشددا على ضرورة تجنب استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، كما يجب دمج الأطفال المجندين في مجتمعاتهم.







وأوضحت أن المنتدى فرصة للتعرف على العديد من الثقافات والحضارات المختلفة، حيث يشارك في المؤتمر العديد من الجنسيات، بالإضافة إلى تكوين شبكة كبيرة من العلاقات الاجتماعية مع مجموعة من الشباب العربي والأوروبي، لافتة إلى أنها بطبيعة عملها كمهندسة معمارية ستشارك في جلسة الذكاء الاصطناعي التي ستقام غدا، الاثنين، كما أنها شاركت في العديد من الفعاليات ووقعت باسمها على مصباح مضيء بشجرة الميلاد.





وأكدت أن مصر نجحت في خلق نوع من التبادل الثقافي الكبير من خلال العدد الكبير المشارك في المنتدى من جميع الجنسيات.





واعتبرت رنا بو جابر، من لبنان، طالبة بكلية الحقوق، مشاركتها في منتدى شباب العالم تجربة فريدة من نوعها، مشيرة إلى أن المنتدى كان فرصة للتعرف على مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم وتبادل الثقافات والتعرف على تطلعات الشباب.





وقالت إن ورش العمل التي أقيمت خلال المنتدى ثرية جدا والنقاش كان مفيدا جدا للمشاركين، موجهه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومنظمي هذا المنتدى على إعطاء الفرصة للشباب للاستماع إليهم والتعرف على أفكارهم، ومعربة في نفس الوقت عن أملها أن يتم تنفيذ التوصيات التي خرجت عن المشاركين في الورش على أرض الواقع.





فى حين قالت غفران شيبان، من اليمن، طالبة بالسنة الثانية بالطب، مقيمة في إيطاليا، إنها للمرة الأولى تشارك في المنتدى، معربة عن سعادتها بالتعرف على شباب من محتلف الجنسيات ومن بلدان مختلفة، حيث أن مثل هذه الفعاليات مهمة جدا للشباب لأنها ترسم خريطة طريق للمستقبل وفرصة لتبادل الحوار الجاد بين الشباب، مشيدة بالمجهود الكبير الذي قامت به مصر لتنظيم المنتدى.





وقالت أسماء ربحية، من تونس، خريجة إدارة أعمال، إن المنتدى فرصة للتعرف على خبرات مختلفة من خلال ورش العمل التي نظمها، مشيرة إلى أنها تمس واقع الشباب ومستقبلهم والتعرف على المشاكل الموجودة في كل دولة مع وضع حلول لتلك المشاكل.





وأشادت بدور شباب مصر في تنظيم المنتدى، خصوصا المتطوعين، مؤكدة أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المنتديات وبكفاءة عالية.





أما جيهان النعيري، دكتورة في علوم الأرض من تونس، فقالت إن المنتدى من المنتديات الرائعة على مستوى العالم، موجهة الشكر للمنظمين على هذا الجهد الكبير والتنظيم الرائع.





أما أمينة البعلي، من تونس، قالت إنه للمرة الأولى التي تشارك فيها بالمنتدى، بل هي المرة الأولى التي تزور فيها مصر، مؤكدة أن ورش العمل التي تقام خلال المنتدى هي القلب النابض للمنتدى والعمود الفقري له باعتبارها فرصة للشباب للتفاعل والتعبير عن الرأي وتبادل الأخبار وإظهار الإبداعات.





وقال عبد الحليم زاهيبي، من تونس إن هذه المشاركة هي الأولى له، معتبرا نفسه من المحظوظين الذين شاركوا فى المنتدى، حيث يشارك أكثر من 7 آلاف شاب للتعبير عن أرائهم بطريقة سلمية.





وأكد أن المنتدي هو صوت الشباب النابض وهو الفرصة الأنسب لكي يصل صوت الشباب للعالم من مصر، حيث إن الشباب يمكنهم أن يحدثوا الفارق وأن يغيروا الواقع في العديد من المجالات.





أكد مشاركون في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، أن مصر نجحت في خلق ساحة لحل المشكلات التي تعاني منها الدول، بالإضافة إلى خلق حالة من التبادل الثقافي عبر اقامة المنتدى بشكل دوري، مؤكدين أن مصر دائما أبوابها مفتوحة لجميع الثقافات.ووجهوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنظمي هذا المنتدى على إعطاء الفرصة للشباب للاستماع إليهم والتعرف على أفكارهم، بالإضافة إلى التنظيم الرائع وحسن الضيافة.بدوره، أعرب جون لوكر، أحد الشباب المشاركين من إيطاليا، عن سعادته للمشاركة في المنتدي وطريقة تنظيمه، مؤكدا أنه يضم عددا كبيرا من الثقافات من البرازيل والصومال وإيطاليا والعديد من الدول، وهذه ليست الزيارة الأولى له لمصر، حيث يزورها فى الصيف والإجازات ولديه العديد من الأصدقاء.وأعربت عن سعادتها بتنظيم مصر لهذا المنتدى الذي يعتبر دعوة أمن وسلام لشباب العالم ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وأبوابها مفتوحة للجميع، معربة عن أملها في العودة مرة أخرى بعد الانتهاء من الدارسة لإقامة مشاريع تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.فيما قالت هابيلا اوغسبورج، من نيجيريا، إن اهتمام مصر بشباب القارة الأفريقية يؤكد معرفتها بالمشاكل الحقيقية لدول القارة، مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل القارة وقادرون على قيادتها نحو التنمية، ومنتدى شباب العالم حدث فريد من نوعه، كما أن تنظيمه بشكل دوري يؤكد أن مصر لديها خطة واضحة لدعم وتمكين الشباب في جميع المجالات، وأهمية توعية الشباب بمشاكل بلدانهم لكي يشاركوا في وضع الحلول التي تسهم في نهضتها.وأكد أن منتدى شباب العالم ساحة لحل المشكلات التي تعاني منها الدول، كما يجب على الشباب أن يقتنع بقدرته على إحداث التغيير الإيجابي في أوطانهم، مشيدا بدعم الرئيس السيسي للشباب الأفريقي وتبني أحلامهم، مطالبا الحكومات بالعمل على تمكين الشباب حتى يكونوا أداة لبناء أوطانهم بدلا من استخدامهم من قبل قوى الشر لهدم أوطانهم.وقالت المهندسة بيان الرياتي، من المملكة الأردنية الهاشمية، إنها المشاركة الأولى لها في منتدي شباب العالم بنسخته الثالثة، مشيرا إلى أنها عرفت بالمنتدى من خلال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المنتدى على درجة كبيرة من الاحترافية في كل شيء بدءا من توجيه الدعوات والاستقبال والإقامة والمشاركة في الجلسات وورش العمل.ووصف كريم درويش، من المملكة المغربية، منتدى شباب العالم بأنه بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تضم جميع دول العالم في مكان واحد بهدف إسعاد الناس، وهو ما قامت به مصر من خلال تنظيم المنتدى ودعوتها لشباب العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير للاستماع إلى صوتهم ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها.