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تعليم

أولياء أمور طلاب الجامعات بقنا: أنقذونا من بلطجة سائقى السرفيس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تلقى "صدى البلد" شكوى من عدد من المواطنين وأولياء أمور طلاب الجامعات، يستغيثون فيها بمحافظ قنا، من بلطجة سائقى السرفيس مع أبنائهم فى مدينة قنا ومحاسبتهم بخلاف المقرر قانونًا.

وأوضح مقدمى الشكوى، بأن سائقى سيارات السيرفيس يقومون بتقطيع خطوط السير لأكثر من مسافة، على سبيل المثال من الدولفين حتى بنزايون، ومن بنزايون حتى السيد عبدالرحيم ومن السيد عبدالرحيم حتى الشئون ومن الشئون للجامعة أو المعهد، فى حين أن هذه المسافة لها خط سير واحد وبأجرة 175 قرشا.

وأشار سيد عبدالحميد" موظف" إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على سيارات السرفيس فقط، فسائقو التاكسيات يتعاملون بنفس الوضع مع المواطنين المتوجهين إلى منطقة المساكن أو الجامعة، ويأخذون 25 جنيها مقابل هذه المسافة التى لا تصل إلى هذا المبلغ إذا ما تم تشغيل العداد.

وأضاف محمد مصطفى" مدرس" أن أغلبية السائقين بخط الجامعة لا يراعون الظروف الاقتصادية للطلاب وأولياء أمورهم ويتسببون فى معاناة إضافية لنا، لذلك نطالب محافظ قنا وإدارة المرور بتشديد إجراءاتها مع السائقين للتخفيف من معاناة الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن الكثير من الطلاب يرفضون تحرير محاضر للسائقين خوفًا من التعرض لهم بالأذى بعد ذلك.
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